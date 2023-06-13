5 سلع تراجعت أسعارها في أسبوع.. منها الزيت والسكر

شهدت أسعار 5 سلع أسياسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع أسعار الزيت

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استقرار السلع الغذائية وتراجع الكثير منها، مثل زيت الصويا الذي انخفضت أسعاره بنحو 500 جنيه للطن.

تراجع أسعار الأرز

كما قال حسين أبوصدام لـ«الوطن»، نقيب الفلاحين، أنَّ هناك توقعات بتراجع أسعار الأرز في الأسواق الفترة المقبلة وبالأخص خلال عيد الأضحى المبارك وذلك تزامنًا مع بدء حصاد الأرز، وبالتالي سيستمر إقبال المواطنين على الشراء، حتى بعد انتهاء العيد وذلك استغلالها لتلك الأسعار المخفضة فقد يصل كيلو الأرز إلى 16 جنيهًا.

تراجع أسعار السكر

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة تراجع سعر الدقيق والسكر بنحو 300 جنيه للطن.

تراجع أسعار الذهب

كما شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات أمس الاثنين، تراجعاً ملحوظاَ للمرة الثانية، وذلك بعد أن هبطت في بداية التعاملات بنحو 20 جنيهاً للجرام، مقارنة بأسعار الأحد، فيما تراجعت مرة أخرى بنحو 5 جنيهات إضافية، ليصبح اجمالي تراجعات الذهب 25 جنيهاً للجرام، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

تراجع أسعار الحديد

شهدت سوق الحديد اليوم الأحد 11 يونيو 2023 تراجعا مفاجئا في أسعار الحديد خاصة سعر طن حديد عز، وسعر طن الحديد الاستثماري، وسعر طن الأسمنت الرمادي، إذا بلغ سعر طن حديد عز اليوم 39510 جنيهات، وسعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38339 جنيهًا بانخفاض قدره حوالى 1000 جنيه.