عاجل.. وصول أسئلة اقتصاد وإحصاء الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء والبابل شيت، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم، في ثاني أيام امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2023، في المواد غير المضافة للمجموع، وسط تأمينات مشددة من الجهات المختصة، بجانب الأمن الإدارى بالمديريات والإدارات التعليمية.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والاحصاء

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الاقتصاد الساعة التاسعة صباحا، في لجان امتحانات امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة التحقق قبل فتح صناديق الأسئلة من المعلومات المدونة عليها، بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، كما وجهت بتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.

وطالبت بعدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين في امتحانات الاقتصاد والإحصاء، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددة على تسليم الطالب ورقة الأسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال، إلا في موعد نهاية الامتحان.