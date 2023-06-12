«التعليم» تعلن تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية العامة: استبعاد ملاحظين

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (699419) ألف طالب وطالبة في 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية 700 ألفٍ و399 طالب وطالبة، كما أدى 1824 طالبًا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، كما أكد الوزير أن أي حالات غش تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها.

وتواصل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار اللجان بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ضبط حالات غش بامتحانات الثانوية العامة

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، تم ضبط طالب بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، نشرا أجزاء من أسئلة الامتحان، تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

استبعاد الملاحظين بامتحانات الثانوية العامة

كما وجه الدكتور رضا حجازي باستدعاء الملاحظين باللجان المذكورة، للتحقيق معهم من خلال الشئون القانونية بالوزارة، وتم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش في مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة بأحد اللجان الفرعية بالمحافظة.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.