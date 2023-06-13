سقوط أمطار خفيفة على كفر الشيخ.. ودرجة الحرارة 35 مئوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على عدد من المراكز والمدن والقرى، في ظل أجواء صيفية متعدلة.

تساقط الأمطار مع توجه طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات

وتصادف تساقط الأمطار مع توجه طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات في ثاني أيامها.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 10 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1008، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكَّل في وقت سابق، غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس، وفقاً للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.