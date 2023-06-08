أمطار خفيفة ومتوسطة على كفر الشيخ.. وارتفاع الأمواج يتجاوز 3 أمتار

سقطت منذ قليل أمطار خفيفة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ومتوسطة على سواحل المحافظة بالبرلس، ومطوبس، بينما شهدت حالة الرياح سرعة كبيرة، وذلك خلال طقس اليوم الخميس، وشهدت حالة الأمواج في مياه البحر الأبيض المتوسط، ارتفاعا تخطى حاجز الثلاث أمتار، وهو الأمر الذي يتطلب توخي الحظر من قبل الصيادين.

طقس بارد في كفر الشيخ

كما سادت حالة من الطقس البارد على كافة أرجاء المحافظة، خاصة علي السواحل الشمالية للإقليم، في الساعات الأولي من اليوم حتي اللحظة، وسط ظهور غيوم وسحب منخفضة في السماء.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الخميس

يذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت عن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، والتي بلغت نحو 16 كيلومترا في الساعة، وأنّ فرص سقوط الأمطار 1%، وكذلك الرطوبة بلغت 69%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.