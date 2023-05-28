هبوب عاصفة ترابية وتوقعات بسقوط أمطار في كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، هبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، وارتفاعا في حركة أمواج البحر الأبيض المتوسط حيث تخطت 3 أمتار، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص لسقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومن بينها كفر الشيخ، ما يتطلب ضرورة توخي الحظر من قبل العاملين في مهنة الصيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، رفع درجة الاستعدادات القصوى، لمواجهة آثار التغيرات المناخية وحالة الطقس غير المستقر الذي تتعرض لها البلاد حالياً، ومن بينها محافظة كفر الشيخ.

وطالب المحافظ رؤساء مجالس المدن والمراكز، بضرورة التحرك الفوري حال اقتلاع أشجار علي الطرق العامة والفرعية بالمحافظة، أو سقوط أمطار ورفعها من الشوارع، مشيرا إلى ضرورة متابعة توصيل كل المرافق للمواطنين من كهرباء ومياه شرب.

متابعة مستمرة لغرفة عمليات كفر الشيخ

كما أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة تتابع عن كسب الموقف، من خلال غرف عمليات مجالس المدن والربط فيما بينهم للوقوف على مجريات حالة الطقس على مدار الساعة.