توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، التوافد على اللجان الامتحانية لحضور اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، في مادة الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، الامتحان داخل 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادة الاقتصاد الساعة التاسعة صباحا، في لجان امتحانات امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الإلكترونية

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش طلاب الصف الثالث الثانوي بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم امتحانات مادة الاقتصاد والاحصاء، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات باستخدام العصا الإلكترونية، الأولى أثناء دخول الطلاب إلى المدرسة، والثانية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، والثالثة بعد مرور نصف ساعة على بدء الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.