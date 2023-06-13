69 جنيها إيرادات فيلم ساعة إجابة بدور العرض أمس الاثنين

تذيل فيلم «ساعة إجابة» إيرادات الأفلام أمس بدور العرض، إذ أنه احتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة بالسينمات، ومهدد خروجه وسحبه لاستقبال أفلام جديدة ضمن موسم عيد الأضحى المقبل .

إيرادات فيلم ساعة إجابة أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ إيرادات فيلم ساعة إجابة انخفضت بشكل ملحوظ، إذ حقق الفيلم أمس فقط 69 جنيهًا، مما قد يؤدي إلى سحبه من دور العرض.

فيلم ساعة إجابة

تعاون الفنان شريف سلامة مع الفنانة غادة عادل، تحت رعاية المخرج مصطفي أبو سيف، الذي جمع عدد من النجوم الآخرين منهم نجلاء بدر، وأيتن عامر، ومراد مكرم، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، وانتصار، وأحمد فتحي، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، والطفل سليم مصطفى، والعمل من تأليف شيرين علاء، ومحمد خضر، وأحمد شيكو.

أحداث فيلم ساعة إجابة

تدور قصة فيلم «ساعة إجابة» في إطار تشويقي اجتماعي، إذ أن العمل تعتمد أحداثه على ساعة واحدة بها استجابة بعد أن تحقق دعوة من أبطال العمل، ويحدث من بعدها شيء غير متوقع يقلب الأحداث رأساً على عقب.