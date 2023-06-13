أمطار رعدية على الإسكندرية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة «صور»

سقطت أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة في مدارس عروس البحر الأبيض المتوسط، مع منتصف شهر يونيو الجاري.

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن الأمطار التي سقطت كانت امطار متوسطة رعدية استمرت لدقائق دون تأثير على حركة المواطنين، وبالتحديد الطلاب الذين يخوضون امتحانات اليوم، مؤكدة متابعة الوضع خلال الساعات المقبلة.

أمطار الإسكندرية اليوم

يأتي ذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة سقوط أمطار متوسطة مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20%، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم.

استمرار السحب الرعدية على الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.

وأوضحت أنه يصاحب السحب الرعدية سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.