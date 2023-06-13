أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات.. عيار 21 بـ2310 جنيهات

كشفت بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات وداخل محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، بينما تراجعت الأسعار أمس بنحو 15 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2310 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2640 جنيها، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1980 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

ويسجل جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة دون مصنعية 1540 بالنسبة للشراء، أما عيار 12 بـ1320 جنيها.

أسعار السبائك والجنيهات

وسجل سعر جنيه الذهب والسبائك في بداية التعاملات ثباتا، بعد أن تراجعت أمس داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، ليبلغ سعر الجنيه 18480 جنيها، فيما تسجل السبائك 82104 جنيهات للشراء.