رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم: إليك سعر الشراء والبيع

كتب:

مريم حنفي
11:08 م | الإثنين 12 يونيو 2023
أسعار الدولار

أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم في البنوك، وبلغ أعلى سعر شراء له 30.90 جنيه. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، في نهاية تعاملات اليوم، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

استقرار مؤشر الدولار محليا وعالميا.. والأسواق تترقب قرار «المركزي الأمريكي»

سعر الدولار الیوم الأحد 11-6-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار السبت 10-6-2023 في البنوك المصریة.. الأخضر مستقر

استقرار سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

انخفاض سعر الدولار عالميا وسط تباين التوقعات حول قرار الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الخميس 8-6-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-6-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم
بقلم مريم حنفي