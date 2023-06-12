أسعار الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم: إليك سعر الشراء والبيع

استقرت أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم في البنوك، وبلغ أعلى سعر شراء له 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، في نهاية تعاملات اليوم، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.