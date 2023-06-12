«الجرام كان هيوصل لـ 3500».. تأثير الإعفاءات الجمركية على استقرار أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إنّ وزارة التموين اقترحت إعفاء الوافدين في المطارات والموانئ المصرية من الجمارك على دخول الذهب بصوره كافة مثل السبائك والجنيهات والمشغولات، ونتيجة لذلك فقد دخل البلاد نحو 194 كيلو ذهب في غضون شهر فقط، وهو ما أدى إلى توازن قوي في السوق واتزان في الأسعار.

وأضاف قائلا: «هذا الرقم قد يتحقق أضعافه في الشهور المقبلة، وهذا شيء جيد جدا للاقتصاد القومي المصري وصناعة الذهب، لأنه يصنع نوعا من المنافسة الجيدة مع المنتج المحلي وهو ما يعود بالفائدة على المنتج المحلي حتى يكون على مستوى المنافسة».

وتابع «ناجي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»: «كنا نلاحظ ارتفاعات يومية غير مبررة ومستفزة على مستوى الأسعار، لكننا منذ شهر نشهد استقرارا في الأسعار، والذهب انخفض سعره اليوم 30 جنيها، وسعره في السوق 2290 جنيها بعدما وصل في فترة إلى 2850 جنيها».

استقرار سعر الذهب يساعد على استقرار الدولار

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب: «سعر الذهب كان سيتجاوز 3500 جنيه، وبالتالي فإن هذا القرار أحدث استقرارا في أسواق الذهب، كما أن الذهب هو بديل للعملة الصعبة، ومن ثم فإن استقرار سعر الذهب يساعد على استقرار سعر الدولار في السوق المحلية».

قيمة الجمارك كانت عالية

وأوضح، أنّ الجمارك قيمتها عالية جدا بالنسبة للذهب، حيث كانت تُطبق على الذهب، وفي الوقت الحالي، لا تُطبق إلا نسبة 14% على المصنعية والسبكية الـ200 جرام يتم دفع 2150 جنيها وهو مبلغ رمزي جدا.