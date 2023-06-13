بدء امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة.. والأسئلة دون مقالي

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، الشعبتين العلمية والأدبية، قبل قليل، امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، حيث بدأ الامتحان في التاسعة صباحا، ويستمر حتى الساعة العاشرة ونصف، في لجان امتحانية مؤمنة، وإجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بتفتيش الطلاب بعد بدء الامتحان بنصف الساعة للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الالكترونية ««موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية».

ويؤدي نحو 783 ألفا و25 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، الامتحان داخل 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنّ امتحان الاقتصاد للثانوية العامة يتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» ولا يشمل أسئلة مقالية.

اسئلة الاقتصاد دون مقالي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة الاقتصاد واضحة ومحكمة الصياغة ومباشرة ولا تحتاج إلى التأويل، وسيكون اختيارا واحدا فقط هو الصحيح من الاختيارات وباقي البدائل تكون علمية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه لن يتمّ تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب مفاهيم بامتحان التربية الاقتصاد، وأنّ المجلدات يتمّ تسليمها في المواد الأساسية فقط وليس المواد غير المضافة للمجموع.