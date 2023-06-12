«التعليم» تحقق في تداول أسئلة امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ جروبات الغش عبر تليجرام، زعمت تداول أسئلة امتحان التربية الوطنية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية في لجان الامتحان، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

رصد الأوراق المزعومة للتربية الوطنية

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّ غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة وفريق مكافحة الغش الإلكتروني، رصدت الأوراق المزعومة لامتحان التربية الوطنية المتداولة عبر جروبات الغش للتحقق منها، وأنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر، أنّه يتم رصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أي مخالفات في حينها، من خلال غرفة العمليات والكاميرات المراقبة داخل اللجان الامتحانية، وحال التأكد من الأوراق سيتم ضبط الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.