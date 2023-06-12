«التعليم»: تداول ورقة امتحان التربية الدينية تخص العام الماضي

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ اليوم شهد بداية امتحانات الثانوية العامة، حيث امتحن الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية القومية، وكانت أجواء الامتحانات منضبطة ولم تحدث مشكلات.

وأضاف «زلطة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «وزير التعليم كان يتابع غرفة العمليات المركزية واطمأن على سير الامتحانات في كل المحافظات عبر الفيديو كونفرنس».

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «منذ الصباح الباكر رصدنا على السوشيال ميديا وجروبات تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة تداول ورقة تم الادعاء بأنها تخص مادة التربية الدينية، وتم التأكد وأصدرنا أن هذه الورقة تخص امتحان العام الماضي وليس العام الحالي من أجل وأد أي شائعات تُتداول على نطاق واسع».

حالة غش إلكتروني

وأوضح: «قبل امتحان امتحان التربية الدينية بـ15 دقيقة تم رصد حالة غش إلكتروني في لجنة بمحافظة الشرقية وتم ضبط الطالب وفي حيازته هاتف محمول وتحرر محضر واتخاذ كل الإجراءات القانونية وفي امتحان مادة التربية الوطنية تم ضبط حالتي غش إلكتروني، واتخاذ كل الإجراءات بشكل فوري وسريع جدا».

استبعاد اثنين من الملاحظين

وذكر أنه جرى استبعاد اثنين من الملاحظين في لجنة بسوهاج بسبب تسهيل عملية الغش وجرى رصدهما من خلال كاميرات المراقبة التي نُشرت في مختلف اللجان.