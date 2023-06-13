«الصحة» تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس: تسبب أمراضا جلدية

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وقالت الوزارة في بيان، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يتسبب في الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، لافتة الى أن التعرض لأشعة الشمس مفيد ولكن ليس مع ارتفاع درجة الحرارة.

تكثر الأمراض الجلدية في فصل الصيف

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجة الحرارة وتكثر فيه الإصابة بالأمراض الجلدية كحمو النيل، والتهاب الغدة الدرقية والذي يحدث نتيجة ارتفاع إفرازات الغدد العرقية ما يسبب انسداد الغدد وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يظهر بالشكل المعروف بين الأطفال.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بالغدة الدرقية بين الأطفال وتشمل ظهور حبوب صغيرة تتحول إلى دمامل ويمكن الوقاية منها بالحصول على حمام بارد مرتين والتعرض للهواء النقي وفي حال شدة الأعراض لابد من زيارة الطبيب واستشارته على الفور.

الأمراض التي يتم الإصابة بها في فصل الصيف

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفكهاني، استاذ الأمراض الجلدية بكلية طب المنيا، إن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية التي يجب الوقاية منها وعدم التعرض الى أشعة الشمس مباشرة، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن التعرض لأشعة الشمس في الصيف تجعل الجلد يصاب بالحمرة خاصة أصحاب البشرة الفاتحة.

وتابع «الفكهاني»: «في فصل الصيف على المواطنين ضرورة الإكثار من شرب الماء والعصائر، محذرا من تناول المشروبات الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات فضلا عن الوجبات السريعة»، لافتا الى أن هذه المشروبات والمأكولات تؤثر سلبا على نسبة الكولاجين الموجود في البشرة مما يعرضها للإصابة بالتجاعيد سريعا.

وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب المنيا، أن حب الشباب يظهر أيضا في فصل الصيف ويكثر نتيجة التعرض لأشعة الشمس، لذلك على المواطنين تقليل تناول الشوكولاتة والألبان والمكسرات، حيث أنها تساعد في زيادة إفرازات الغدد الدهنية.