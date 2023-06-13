شواطئ غرب الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج

قال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه نظرًا لارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة الأمواج، فقد رفعت شواطئ غرب الرايات الحمراء، تحذيرًا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر في شواطئ القطاع الغربي، بينما رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي ما يعني النزول الآمن فيها.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم

واضاف عبدالرازق في بيان اليوم، أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفعت الرايات الحمراء وحققت نسب إشغال لم تتعدى 5%، بينما رفعت معظم شواطئ شرق الرايات الخضراء، وحققت نسب إشغال لم تزيد عن 10%.

تكثيف منظومة الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه تم التأكيد على تواجد منظومة الإنقاذ بالكامل و تواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ والمسعفين ومنع نزول البدالات.

وأكد أنه يتم متابعة تحذيرات الأرصاد يومياً لمضاعفة التحذيرات بالشواطئ خلال رفع الراية الحمراء، لتنبيه المواطنين حال كانت هناك خطورة من البحر والناس تلتزم بشكل كبير.

يأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية على الإسكندرية منذ فجر اليوم، وحتى الصباح مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتجددها خلال الساعات المقبلة.