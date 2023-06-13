طقس سوهاج اليوم.. عاصفة ترابية تحجب الرؤية ودرجة الحرارة 44 مئوية

ارتفعت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ في طقس سوهاج اليوم لتتجاوز 44 مئوية نهارًا بينما سجلت الصغرى 32 مئوية، في طقس شديد الحرارة ليلا ونهارًا وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

كما يشهد طقس سوهاج اليوم اضطرابًا وعدة ظواهر جوية بينها نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وصلت لحد العاصفة حجبت الرؤية مع احتمالية سقوط الأمطار.

طقس سوهاج غدا وتفقد مخرات السيول

وتتابع محافظة سوهاج وفقا لبيان حالة طقس سوهاج اليوم وتوقعات طقس سوهاج غدا عن كثب عبر غرفة عمليات الطقس التي تضع مسبقا توقعات طقس سوهاج خلال الأيام القادمة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة مع الإعلان عن العاصفة وسقوط الرياح، فيتم تفقد مخرات السيول بسوهاج، وتم توجيه مديري الوحدات المحلية بتفقد مخرات دار السلام والحواويش وساقلتة تحسبًا لأي طارئ حيث تتابع غرفة العمليات تطورات الطقس الطارئة طوال 24 ساعة.

طقس سوهاج اليوم

ويتعرض شمال ووسط وجنوب الصعيد لرياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة خاصة فترة الظهيرة، مع توقع سقوط الأمطار بطقس سوهاج اليوم الثلاثاء وفقا الاستطلاع الأقمار الصناعية بينما تسجل الرطوبة 25%، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.