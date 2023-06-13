«المالية» تكشف موعد صرف مرتبات شهر يونيو.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة المالية، خلال كتابها الدوري، عن صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بعد 4 أيام، في ماكينات الصراف الآلي ATM، بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

ويأتي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الجهاز الإداري، قبل حلول عيد الأضحى، بحسب ما ذكرت وزارة المالية، وفي السطور التالية التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

- يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023.

- يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

- يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023.

- يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023.

- يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023.

موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين

- يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023.

- يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

- يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023.

وسبق وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد عيد الأضحى، حيث يكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، من خلال الحسابات الفلكية.