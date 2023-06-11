تبكير صرف مرتبات يوليو 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو المقبل 2023 ليتمكن المواطنون من الحصول على المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بداية من 18-6-2023 حتى لا تتعارض إجازة العيد مع نهاية الشهر، بالإضافة إلى حصول الموظفين على المرتبات لشراء ما يحتاجونه قبل حلول عيد الأضحى.

زيادة مرتبات الموظفين بالدولة

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بزيادة مرتبات الموظفين بالدولة 1000 جنيه، وذلك في شهر أبريل الماضي 2023 مما ينتظر العديد من المواطنين الزيادة الجديدة الخاصة بشهر يوليو المقبل، والتي ستصل نسبتها إلى 7% إضافة على الـ1000 جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مرتبات شهر يوليو 2023 بعد زيادة الـ7% والتي جاءت كما يلي:

- يحصل موظفو الدرجة الأولى على 6206 جنيهات.

- الدرجة الثانية 5564 جنيها.

- الدرجة الثالثة 5350 جنيها.

- فيما يحصل أصحاب الدرجة الرابعة على 4793.6 جنيه.

مرتبات يوليو 2023

- والدرجة الخامسة 4536.8 جنيه.

- كما يأخذ الحاصلون على درجة الماجستير 6420 جنيها.

- ويصل المرتب الخاص بموظفي درجة الدكتوراه 7490 جنيها.

- والدرجة العالية 8132 جنيها.

- فيما يحصل المدير العام على 6848 جنيها.

- والدرجة الممتازة 10700 جنيه.