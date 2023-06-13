وزير الإسكان في جولة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف أعمال المرافق والطرق والمشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، في ضوء اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الحزام الأخضر بمساحة 12494 فدانًا بالمدينة، بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل بالمنطقة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، أنَّه أجرى جولة في مواقع المشروعات بالمنطقة، يرافقه المهندس حسين إلهامي نائب رئيس الجهاز، والمهندس رمضان سالم، المشرف على مشروعات الحزام الأخضر، مشيرا إلى أنَّ منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنقسم إلى 3 مناطق، المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة 4500 فدان وتضم مشروعات المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 1: 16 بإجمالي أطوال شبكات مرافق حوالي 236 كيلومترًا (76 كم شبكة مياه - 78 كم شبكة ري - 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، وعدَّايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد)، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 85 كم، ويشمل المشروع أيضاً 5 محطات رفع صرف صحي.

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أنَّ المنطقة الأولى تضم أيضاً مشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق بوليفارد الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50 مترًا وبطول حوالي 11 كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنَّ المنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، وتشتمل على تنفيذ المرافق الرئيسية ( طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 17 إلى حوض 24 بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلو مترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري - 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار )، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 30 كم، وسيتم تنفيذ 4 عدَّايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة، وجارٍ تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة إجمالية 26 ألف متر مكعب/ يوم.

وأضاف «النجار»، أنَّ المنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، إذ يجرى الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وإعداد مستندات الطرح.

وأكّد «النجار»، على مسئولي الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لإنهاء الأعمال في التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية المقررة.