«الإسكان» تحدد المستندات المطلوبة للتقديم على ترخيص عربة طعام متنقلة

ذكر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنَّه تمّ البدء في تلقي طلبات ترخيص عربات الطعام المتنقلة وذلك في منطقة ربوة بأكتوبر، لأنَّه تمّ تخطيطها لتكون منطقة ترفيهية وخدمية حضارية، في الحي السادس بعمارات المستقبل، وذلك تشجيعًا من الدولة لتوفير فرص العمل للشباب، على أن يستمر بيع كراسات الشروط الخاصة بكل التفاصيل لمدة شهر وذلك بداية من يوم 11 يونيو.

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، المستندات المطلوبة للتقدم على ترخيص عربة متنقلة.

المستندات المطلوبة لترخيص عربة متنقلة

1- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

2- أن يكون الشخص المتقدم من سكان المدينة.

3- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

4- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة لجهاز المدينة بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة.

6- تقديم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وذلك بالنسبة للذكور.

7- تقديم ترخيص جارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

8- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة واستيفاؤها للاشتراطات المواصفات الفنية.

وأشار جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إلى أنَّ في حالة زيادة الطلب على ترخيص عربات الطعام المتنقلة، وسيتمّ تشكيل لجنة متخصصة بعد المدة المعلنة، لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين، ولاختيار مواقع أخرى.