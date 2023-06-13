عرض فيلم تامر حسني الجديد «تاج» في عيد الأضحى

أعلن الفنان تامر حسني أنه ينافس في موسم عيد الأضحي بفيلم «تاج»، الذي انتهي من تصويره مؤخرا، ودخل الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج، لعرضه خلال أيام العيد.

قصة فيلم تاج لـ تامر حسني

وتشارك الفنانة دينا الشربيني في فيلم «تاج»، والعمل من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي.

ويجسد الفنان تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

أبطال فيلم تاج

ويدخل الفنان تامر حسني في منافسة عيد الأضحي، مع عدد من الأعمال الأخرى، وفيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن.