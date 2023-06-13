التحقيق في واقعة مصرع سائق غرقا بمنشأة القناطر

لقي سائق مصرعه غرقًا بالرياح البحري بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، وتجري قوات الإنقاذ النهري جهودًا مُكثفة لانتشال الجثمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بغرق شخص في الرياح البحري

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بالرياح البحيري.

جار انتشال الجثمان

وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أنَّه في أثناء إحضار سائق، 30 سنة، مياه من الرياح البحيري لغسل سيارته انزلقت قدماه وسقط في الرياح، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجار انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري.