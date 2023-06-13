موعد وقفة عرفات 2023 في مصر.. وعدد الإجازات المتبقية خلال العام

وفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفصلنا 15 يوما عن يوم الحج الأعظم، وهو موعد وقفة عرفات 2023 في مصر والعالم، حيث ينتظر المسلمون في جميع ربوع العالم، ممن لم يكتب لهم الحج هذا العام، صعود الحجيج إلى جبل عرفات وأداء فريضة الحج.

موعد وقفة عرفات 2023 في مصر

ويأتي موعد وقفة عرفات 2023 في مصر، الثلاثاء 27 يونيو الجاري، بناء على ما أعلنته الحسابات الفلكية، حيث يُتوقع ولادة هلال شهر ذي الحجة الأحد المقبل، وبذلك تصبح وقفة عرفات، يوم الثلاثاء 27-6-2023، الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1444 هجريا، إلا أنّ الموقف النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 ستعلنه السعودية الأحد المقبل بعد الرؤية الشرعية للهلال.

موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّه وفقا للحسابات الفلكية، فإنّ 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد يتغير بعد إعلان الرؤية الشرعية من جانب السعودية، واستطلاع هلال شهر ذى الحجة.

الإجازات المتبقية من عام 2023

أما الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، فجاءت كما يلي.

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، وتوافق يوم الجمعة.