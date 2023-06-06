رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موعد وقفة عرفات وعدد الإجازات المتبقية في 2023

كتب:

انتصار الغيطانى
12:33 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الحج

الحج

 نحو 19 يوما تفصل جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، عن موعد وقفة عرفات 2023، وتتجه أنظار الجميع صوب الأراضي المقدسة لمتابعة مناسك الحج الأعظم.

موعد وقفة عرفات 2023

ويأتي موعد وقفة عرفات 2023، الموافق 27 يونيو الجاري، وفق الحسابات الفلكية المعلنة من جانب معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويُتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، لتصبح وقفة عرفات 2023 الثلاثاء الموافق 27 يونيو، 9 ذي الحجة 1444 هجريا، ومن المنتظر أن يعلن الموعد رسميا بعد إعلان السعودية الرؤية الشرعية لبداية شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ موعد عيد الأضحى المبارك 2023، سيكون وفقا لحساب الفلك الأربعاء 28 يونيو الجاري، لحين إعلان الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة.

إجازات متبقية في عام 2023

أما الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، فهي:

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، والتي توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة مولد النبوي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة  أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة.

اقرأ المزيد:

موعد وقفة عرفات 2023.. «البحوث الفلكية» يوضح

موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحي في مصر

«الأيام بتجري».. موعد وقفة عرفات 2023 وكيف تستعد لها لتسقط كل ذنوبك

موعد وقفة عرفات 2023 فلكيا.. أيام قليلة تفصلنا عنه
بقلم انتصار الغيطانى