موعد وقفة عرفات وعدد الإجازات المتبقية في 2023

نحو 19 يوما تفصل جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، عن موعد وقفة عرفات 2023، وتتجه أنظار الجميع صوب الأراضي المقدسة لمتابعة مناسك الحج الأعظم.

موعد وقفة عرفات 2023

ويأتي موعد وقفة عرفات 2023، الموافق 27 يونيو الجاري، وفق الحسابات الفلكية المعلنة من جانب معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويُتوقع أن يولد هلال شهر ذي الحجة الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، لتصبح وقفة عرفات 2023 الثلاثاء الموافق 27 يونيو، 9 ذي الحجة 1444 هجريا، ومن المنتظر أن يعلن الموعد رسميا بعد إعلان السعودية الرؤية الشرعية لبداية شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ موعد عيد الأضحى المبارك 2023، سيكون وفقا لحساب الفلك الأربعاء 28 يونيو الجاري، لحين إعلان الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة.

إجازات متبقية في عام 2023

أما الإجازات الرسمية المتبقية في 2023، فهي:

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، والتي توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة مولد النبوي الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة.