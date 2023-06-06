موعد وقفة عرفات 2023 فلكيا.. أيام قليلة تفصلنا عنه

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة، يشغل بال الكثيرين في العالم الإسلامي، موعد وقفة عرفات 2023، من أجل معرفة الموعد المحدد فلكيا لأول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد وقفة عرفات 2023

وفقا للحسابات الفلكية، الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المفترض أن يولد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، وبناء على ذلك، فإنه من المقرر أن يكون الثلاثاء الموافق 27 من الشهر ذاته، هو موعد وقفة عرفات 2023، الموافق 9 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا.

موعد وقفة عرفات 2023.. حكم صيامها

وإلى جانب موعد وقفة عرفات 2023، يرغب المسلمون دائما في معرفة حكم صيام هذا اليوم وفضله، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي؛ إذ قالت إن صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، لغير الحاج، سنَّة مؤكدة.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن هذا اليوم صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، أخرجه مسلم.

فضل يوم عرفات

أما عن فضل صيام يوم عرفات، فأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن يوم عرفات يعد من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».