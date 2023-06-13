إجراء تحليل مخدرات لـ1200 عامل بشركة المياه في سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم تنظيم حملة للكشف عن المخدرات لـ1226 عاملًا، استعدادا لترقيتهم في 1 يوليو من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات.

التحليل من شروط التعيين والترقية

وأضاف العضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن إجراء تحليل المخدرات شرط من شروط التعيين أو التعاقد أو الترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة، وفقًا لأحكام القانون.

مواعيد عمل صندوق مكافحة المخدرات والإدمان

وأشار أحمد طلعت مدير إدارة التوظيف وتقييم الأداء إلى أن فريق صندوق مكافحة المخدرات والإدمان يعمل لمدة 4 أيام في الفترة من 11 الى 14 يونيه الجاري لإجراء التحاليل على عدد 321 من العاملين بالديوان العام، وفرع أخميم وعدد 297 من العاملين بأفرع المنشاة وساقلتة وسوهاج وعدد 306 من العاملين بأفرع جرجا والبلينا ودار السلام وعدد 302 من العاملين بأفرع طما وطهطا والمراغة وجهينة.