إحلال وتجديد محطة مياه السكساكا في سوهاج بـ17 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية ومحطة صرف صحى رقم 1 بطما، حيث تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا السطحية، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 85 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم 350 الف نسمة بمدينة طما وقراها.

تكلفة المشروع 17 مليون جنيه

تكلفة الأعمال الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها 17 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتلبية احتياجات المواطنين، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة محطات المياه بمحافظة سوهاج.

الطاقة الاستيعابية للمحطة

وتفقد رئيس مياه الشرب بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي رقم ، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم قرى الشوكا وقاو غرب والحما وجزيرة طما والسكساكا وجزء من مدينة طما، وذلك لتأهيل المحطة للحصول على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة TSM.