«مياه سوهاج» تستعين برجال الدين لتوعية المواطنين بقيم ترشيد الاستهلاك

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت رحلة تعريفية لمجموعة من الدعاة والائمة، لمتابعة مراحل العمل في محطة مياه غرب السطحية بسوهاج، من ضمن مشروعت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بسوهاج، والتعرف على مراحل التنقية والجهد المبذول فى إنتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات.

وأكد أنه جرى تعريف المشاركين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، فى 181 قرية بالمحافظة.

ندوة توعوية لرواد مطرانية أخميم

أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة المياه، أنه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية أخميم، لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، واضرارها على الصحة العامة.

إصلاح وتركيب القطع الموفرة للمياه

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الزيارات التوعوية، شهدت عرض لعمليات إصلاح السباكة الداخلية، وتركيب القطع الموفرة للمياه، كنموذج لتعريف المواطنين باهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك.

ووجهت الشركة الدعوة للمشاركين لنشر رسائل التوعية المائية، وتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.