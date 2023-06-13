للتمكين الاقتصادي.. تنظيم ورش عمل لتعليم الفتيات الحرف اليدوية بالإسكندرية

نظم نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب سموحة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية مهرجانًا لنادي الفتاة والمرأة، ضم عده ورش للأشغال الٌيدوٌية «كروشٌية، وخياطة، واسترنج آرت، وأركت، ومكرميه، وتنسيق زهور».

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، لـ«الوطن» إن المهرجان يأتي فى إطار دعم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لأندية الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب وتطبيقا لسياسة مديرية الشباب بفتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب للعمل على تفعيل الأنشطة الخاصة بها في مختلف المجالات والأنشطة التي تدعم المرأة والفتاة وتعاونهم فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.‏

توسيع الفرص الإقتصادية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن من أهم خطط المديرية العمل علي التمكين الاقتصادي للمرأة حيث انها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، حيث يعد توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة عامل حاسم في تمكين المرأة.

التمكين الاقتصادي

وأوضحت أنه يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.