الأرصاد: رياح وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة اليوم الاثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات وسط وشمال الصعيد وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية ستشهد تقلبات جوية اليوم الثلاثاء، موضحة أنه من الضروري أخذ الاحتياطات اللازمة وقت الخروج من المنزل، خصوصا مع سرعات الرياح العالية، بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية الموجودة بالشوارع والمباني المتهالكة والأشجار.

سرعات الرياح مرتفعة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن سرعات الرياح مرتفعة في الحالة الجوية التي نشهدها اليوم، تتراوح على المناطق الشمالية بين الـ35 لـ45 كم/ساعة، وفي مناطق السويس ووسط الصعيد تتراوح بين الـ50 كم/ساعة لـ60 كم/الساعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط الأمطار والتي بدأت بالفعل في معظم المحافظات، هذا بجانب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة والرعدية من محافظة لأخرى.

الأمطار ستكون على السواحل الشمالية شدتها أكتر

وأشارت «غانم»، إلى أن الأمطار ستكون على السواحل الشمالية شدتها أكتر وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية شدة الأمطار ستقل ولكنها ستظل أمطار رعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتمتد للقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد وخليج السويس وسيناء، وأغلب المناطق الشمالية سيكون عليها أمطار رعدية، مشيرة لارتفاع درجات الحرارة، فدرجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية، وشمال الصعيد 44 درجة مئوية، فأجواء اليوم ستكون أجواء شديدة الحرارة، وغدا الأربعاء تستقر الحالة الجوية بشكل كبير.