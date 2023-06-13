«الأرصاد» تحذّر من عواصف ترابية على عدّة محافظات: تبدأ خلال ساعات

حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشهدها أنحاء الجمهورية اليوم، بسبب منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبه نشاط للرياح مثارة للرمال والأتربة، تكون جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة، وفق ما كشف عنه تقرير صادر من الأرصاد الجوية.

ذروة العواصف الترابية

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّه مع بداية فترة الظهيرة ستكون ذروة العواصف التربية على محافظات شمال الصعيد «سوهاج، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وأسيوط»، وتمتد العواصف الترابية مع تقدم ساعات الظهيرة إلى المدن المطلة علي خليج السويس، ومدن محافظة البحر الأحمر، والصحراء الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حيث تصل سرعات الرياح فى تلك المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، ما يتسبب في انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمفتوحة والسريعة والرابطة بين المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية كافة، بقيم تتراوح بين 4 لـ6 درجات، خاصة على محافظات جنوب البلاد، حيث تصل الحرارة إلى 44 درجة، ويسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء، وتسجل الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري 36 درجة.