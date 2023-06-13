كل ما تريد معرفته عن العاصفة الترابية.. و7 نصائح من الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال على مناطق متفرقة من البلاد، خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

الرياح قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هذه الرياح، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل أحيانًا لحد العاصفة على مناطق من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، مشددة على أن سرعات الرياح تتراوح بين 50 لـ60 كيلو متر ساعة يوميًا على فترات متقطعة.

وأشارت «الأرصاد»، إلى أنه من المنتظر سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة تصل إلى حد العاصفة

وشددت الأرصاد، على أن هناك أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة، تصل إلى حد العاصفة، مؤكدة أن ذروة الحالة في وقت الظهيرة على شمال الصعيد «الفيوم - بني سويف- المنيا - اسيوط- سوهاج -قنا»، والمدن المطلة على خليج السويس محافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، كما تؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الرمال المثارة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هذه النصائح للمواطنين، حيث طرحت سؤال: ماذا تفعل إذا كنت على الطريق وانخفضت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة؟ مشيرة إلى أنه تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير، عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحب الرعدية، أو المنخفضات الحرارية، والتدرج الكبير في الضغط الجوي.

وقدمت الأرصاد بعد النصائح كما يلي:

1- وضع الكمامة على الأنف والفم، وإذا لم يكن معك كمامة في هذا الوقت، «لف منديل على أنفك وفمك أو أي قطعة قماش، ومن الأفضل أن تبللها قليلا».

2- احمي عينيك قدر الإمكان.

3- حاول اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية.

نصائح إلى قائدي المركبات

4- تحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب) وابدأ في تهدئة السرعة.

5- انسحب من الطريق بأمان، ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية، ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب، وافعل هذا سريعا، واخرج من الطريق السريع، ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق، وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

6- يجب أن يكون سائقي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة، والسفر بسرعات منخفضة.

7- يمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما، ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.