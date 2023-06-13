"الأرصاد» توجه نصائح للطلاب والمواطنين: ارتدوا الكمامة وتجنبوا أعمدة الإنارة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من النصائح للمواطنين، وللطلاب الذين اضطروا للخروج لأداء امتحانات الثانوية العامة وطلاب الجامعات، حول سبل الوقاية من تقلبات طقس اليوم.

إرشادات مهمة حفاظا على السلامة العامة

وأشارت الهيئة في بيان لها حول حالة الطقس اليوم، إلى ضرورة الالتزام بعدة إرشادات مهمة حفاظا على السلامة العامة للمواطنين الذين تضطرهم ظروف عملهم ودراستهم إلى الخروج من المنزل اليوم، لافتة إلى ان طقس اليوم يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة وغيرها من الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس اليوم، وجاءت نصائح الهيئة كالتالي:

- ارتداء كمامة أو استخدام منديل مبلل على الأنف والفم.

- احمي عينيك من الأتربة قدر الإمكان.

- ممنوع تماما الانتظار تحت أي اعمدة إنارة او أشجار أو مبان متهالكة أو لوحات إعلانية.

- أثناء الأمطار لا تلمس أعمدة الإنارة نهائيا.

- إذا كنت في المنزل ابتعد عن النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

الاحتماء في أي مكان آمن

- في حالة زيادة سرعة الرياح، احرص على الاحتماء في أي مكان آمن.

- للسائقين على الطرق، تجنب القيادة أثناء انخفاض مستوى الرؤية، وقم بتهدئة السرعة على الطريق.

- انسحب من الطريق بأمان، وابتعد عن الطرق السريعة.

- عند قيادة السيارة أثناء الأمطار الرعدية، خفف السرعة وشغل كشافات الشبورة.