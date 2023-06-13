«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على القاهرة والمحافظات

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع استمرار نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

سرعات الرياح تصل لـ60 كيلومترا في الساعة

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وحذّرت الأرصاد، من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعاتها بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، ما يعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 24

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 23

- بنها 36 - 24

- دمنهور 36 - 24

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 36 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 35 - 23

- دمياط 28 - 22

- بورسعيد 27 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 17

- كاترين 28 - 17

- الطور 37 - 25

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 42 - 26

- بني سويف 43 - 26

- المنيا 44 - 26

- أسيوط 43 - 27

- سوهاج 44 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26