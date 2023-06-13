«مغامرات كوكو» يحقق 327 جنيهًا في يوم واحد.. مهدد بسحبه من دور العرض

حقق فيلم «مغامرات كوكو» إيرادات منخفضة في دور العرض، إذ احتل المرتبة قبل الأخيرة بدور العرض، وتعتمد أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

وحقق فيلم «مغامرات كوكو» 327 جنيها فقط أمس الاثنين، ما يهدد بسحب العمل من دور العرض، خاصة في ظل الاستعداد لموسم عيد الأضحى المقبل، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «مغامرات كوكو»

جمع فيلم «مغامرات كوكو» عددًا من الأبطال منهم شيرين رضا، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أس أس، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، عمر عبدالعزيز، نانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

أحداث فيلم مغامرات كوكو

استطاع فيلم مغامرات كوكو أن يحقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، حيث حقق إجمالي إيرادات مايقرب من 3 مليون جنيه، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ملئ بالخيال، من خلال الاستعانة بعالم الحيوانات الناطقة لتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.