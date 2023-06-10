399 جنيها إيرادات فيلم «مغامرات كوكو» بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم مغامرات كوكو، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة بمبلغ 399 جنيها، وجاء في المركز الثامن في قائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وجاءت إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بدور السينما في الأسابيع الـ7 الماضية بموسم أفلام عيد الفطر 2023، لتتجاوز 2 مليون و600 ألف جنيه.

موسم أفلام عيد الأضحى 2023

وقال محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن الأفلام ذات الإيرادات الهزيلة، سيتم رفعها من دور العرض، فضلًا عن استعداد السينما لاستقبال مجموعة من الأفلام الجديدة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، أبرزها أفلام البعبع، تاج، مستر إكس.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو، بطولة شيرين رضا، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أس أس، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، عمر عبدالعزيز، نانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ملئ بالخيال، من خلال الاستعانة بعالم الحيوانات الناطقة لتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.