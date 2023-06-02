فيلم «مغامرات كوكو» يحصد المركز قبل الأخير في إيرادات أمس بـ1000 جنيه

حقق فيلم مغامرات كوكو، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس تقدر بـ ألف و640 جنيها، ويتصدر بذلك المركز قبل الأخير في قائمة إيرادات السينما، حيث جاء في المركز الأخير فيلم ساعة إجابة بإيرادات ألف و380 جنيها، فيما جاء في المركز الأول فيلم شوجر دادي بإيرادات 289 ألف و317 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، خالد الصاوي، أس أس، عمرو عبدالعزيز، إيهاب فهمي، طاهر أبو ليلة، نانسي صلاح، تأليف إيهاب الناصر، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج عمرو طنطاوي.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم مغامرات كوكو، في إطار من الخيال والكوميديا وتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، والاستعانة بعالم الحيوانات الناطقة، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي.

شوجر دادي

ويشارك الفنان بيومي فؤاد أيضًا في فيلم شوجر دادي، الذي يتصدر قائمة الإيرادات، مع ليلى علوي، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مي الغيطي، محمد محمود، مصطفى غريب، جوهرة، فرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.