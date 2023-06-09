700 جنيه فقط.. إيرادات فيلم «مغامرات كوكو» في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم مغامرات كوكو، إيرادات ضعيفة في شباك تذاكر السينما أمس الخميس بمبلغ 710 جنيهات، ليأتي في المركز قبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، فيما تذيل القائمة فيلم ساعة إجابة بإيرادات 241 جنيها، بعكس فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، الذي تصدر القائمة بإيرادات 263 ألف و16 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو، بطولة بيومي فؤاد، شيرين رضا، خالد الصاوي، أس أس، طاهر أبو ليلة، إيهاب فهمي، عمر عبدالعزيز، نانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

قصة مغامرات كوكو

وتدور قصة الفيلم في إطار من الخيال الممزوج بالكوميديا، من خلال الاستعانة بعالم الحيوانات الناطقة لتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.

أبطال فيلم ساعة إجابة

ويضم فيلم ساعة إجابة عددا من النجوم أبرزهم غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، آيتن عامر، نجلاء بدر، فيدرا، انتصار، مراد مكرم، محمد ثروت، أحمد فتحي، إيمان السيد، بدرية طلبة، فراس سعيد، عمر كمال، إيمان السيد، والطفل سليم مصطفى.