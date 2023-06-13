أمطار غزيرة ورعد في شوارع البحيرة.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة

شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة ورعد في الشوارع، وسط موجة من الطقس السيئ المصحوب، وذلك طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وزادت حدة الأمطار الرعدية على المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وسط تكون الغيوم الجزئية.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات، جراء تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على محافظات الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

أمطار تضرب مدن ومراكز محافظة البحيرة

وأشار بيان الهيئة إلى تأثر البلاد، بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتل هوائية جنوبية غربية نشطة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، وحجب الرؤية الأفقية أحيانا، لذا حذرت سائقي المركبات بتوخي الحذر خلال القيادة، نظرا إلى وجود الأتربة العالقة نهارا.

وذكر بيان الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى في محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 26 درجة.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة تترواح من 1 إلى 1.5 متر وتكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون اتجاهها شمالية شرقية.