استمرار رفع حالة الطوارئ لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة سقوط الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار على البحيرة

أوكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام التواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة

كما شددت نائب محافظ البحيرة على المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

وأشارت أنه جرى التنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار

كما شددت نائب محافظ البحيرة على الآتي:

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- استمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.