طوارئ في الإسماعيلية بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة ارتفعت حدتها في بعض المناطق الشمالية من المحافظة، بالتزامن مع سقوط الأمطار على بعض المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.

وسقطت الأمطار في مراكز فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز الاسماعيلية وأبوصوير، فيما انخفضت حدتها في مراكز التل الكبير والقصاصين، ومن المتوقع استمرارها لساعات مقبلة.

الطوارئ تحذر من أمطار رعدية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية إلى مناطق من المحافظة في الساعات الحالية.

وأضاف بيان شبكة الطوارئ المنشور على الصفحة الرسمية أن السحب قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح أحيانا تزيد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وأكد البيان متابعة الشبكة لحالة الطقس في الإسماعيلية، على مدار الساعة لموافة المواطنين بحالة الطقس على مدار الساعة.

انتشار فرق الطوارئ

وأعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بإقليم القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأضاف «عصمت» خلال تفقده فرق الطوارئ أن الفرق مدربة على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة قائلا: «نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة».