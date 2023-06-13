أمطار غزيرة على السنبلاوين بالدقهلية.. ودرجة الحرارة 36 مئوية

شهدت مدينة السنبلاوين بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى 36 مئوية.

سقوط أمطار شديد على محافظة الدقهلية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من استمرار سيطرة السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، من بينها الدقهلية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

المحافظة تستعد للتعامل مع سقوط الأمطار

واتخذت محافظة الدقهلية كل الإجراءات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وشددت على سرعة شفط مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أي أعطال.