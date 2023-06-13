طقس القليوبية اليوم.. أمطار خفيفة ومتوسطة على الطرق

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء، دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن، بالإضافة إلى انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة تلك التقلبات.

حالة طقس القليوبية اليوم

ومن مظاهر موجة طقس القليوبية غير مستقر، سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة ورعد وبرق دون تأثير على الحركة المرورية، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار في مناطق تجمعات المياه، بمختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

طوارئ بالقليوبية تحسبا لحالة طقس اليوم

وأعلنت محافظة القليوبية في بيانها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة، تحسبا لمواصلة تساقط أمطار، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار مابين خفيفة ومتوسطة، وجرى التعامل معها حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة طقس القليوبية اليوم .

وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

تصادم سيارتين علي كوبري قها بسبب السرعة والأمطار

وتزامنا مع حالة الطقس اليوم بالقليوبية، شهد الطريق الزراعي عند قها عودة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق مطلع كوبري قها،عقب توقفها بسبب تصادم سيارتين وإصابة شخصين، حيث جرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم، وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة قها، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين بسهولة ويسر، حيث تبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة وتأثير الأمطار.