آمبر هيرد تستعد لظهورها الأول بعد أزمتها مع جوني ديب

تستعد الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، إلى ظهورها الأول في فعالية سينمائية، بعد انتهاء محاكمتها مع زوجها السابق جوني ديب وإلزامها بدفع تعويضات تصل لـ10 ملايين دولار، ومن المقرر أن تظهر في الدورة 69 لمهرجان تاورمينا السينمائي في صقلية بإيطاليا، في 24 يونيو الجاري، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد «In The Fire».

وتخطط آمبر هيرد لحضور العرض الأول لفيلم «In The Fire» في صقلية جنبًا إلى جنب مع المخرج كونور ألين، بالإضافة إلى شريكها في بطولة الفيلم إدواردو نورييجو، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

تفاصيل فيلم «In The Fire»

وتدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، حول طبيبة نفسية أمريكية أرملة تصل إلى مزرعة غنية في كولومبيا بعد استدعائها لحل قضية طفل مضطرب يتمتع بقدرات لا يمكن تفسيرها، الذي تشعر والدته بالقلق من قبل أحد السكان المحليين، بعد اتهام الكاهن بأن هناك روحًا شريرة تسكن الطفل، لكنها بذلك أشعلت حربًا بين العلم والدين مع الكاهن المحلي وهو سبب كل مشاكل القرية.

سيمثل العرض ظهور هيرد الأول للترويج لفيلم منذ انتهاء محاكمة التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب ضدها، انتهت المحاكمة في 1 يونيو 2022 عندما توصلت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص إلى حكم انحاز إلى حد كبير مع «ديب».