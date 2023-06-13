الكشف على 1841 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

أكد شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى إطلاق قافلة علاجية داخل قرية بمركز جمصة في الدقهلية، وجرى الكشف على 1841 مريضا ضمن القافلة في مختلف المجالات الطبية.

إطلاق قوافل علاجية بالدقهلية

وأكد أن القافلة العلاجية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

الكشف على 1841 مريضا ضمن قافلة علاجية

وأوضح أنه جرى توقيع الكشف على 1841 مريضا، وضمت 12 عيادة منها 6 عيادات متنقلة «أطفال، أنف وأذن، رمد، جراحة، جلدية» و6 عيادات داخل الوحدة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وأضاف أنه جرى الكشف علي الحالات في تخصصات مختلفة منها«باطنة 316، أطفال 286، جراحة 157، أنف وأذن 200، عظام 218، جلدية 199، رمد 158، أسنان 194، تنظيم أسرة 113».

وأشار إلى أنه جرى إجراء 315 تحليلا مختلفا للمرضى، و99 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ155 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 96 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 20 قرارا للعلاج على نفقة دولة.

ندوات تثقيفية على هامش القافلة العلاجية بالدقهلية

وأوضح أن مديرية الصحة أقيمت على هامش القافلة عدد 48 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المواطنين.