فحص وتحصين 2005 حيوانات وطيور في قافلة مجانية بالزقازيق

نظمت كلية الطب البيطري، اليوم، قافلة بيطرية لقرية عزبة البحر بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف على الطيور والحيوانات

وخلال القافلة تم الكشف البطري على 134 حيوانا، و1871 طيرا وأرنبا، وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والتخفيف عن المواطـن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

قافلة أسبوعية في القرى

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعيا لإحدى القرى الأكثر احتياجا، مدعمة بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجانا لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدرا للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.