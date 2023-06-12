«الكهرباء»: قافلة طبية بجميع التخصصات لخدمة العاملين وأسرهم بالمنوفية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء أنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بضرورة الاستمرار في مسيرة القوافل الطبية المجانية التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية منذ بداية العام الحالي 2023، والتى تضم كل التخصصات الطبية المتعددة، ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة، لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء بالمحافظات والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين وتحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب.

القافلة تضم العديد من الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات مختلفة

وكشفت شركة الخدمات الطبية عن تنظيم قافلة طبية بمحافظة المنوفية بعيادات المنوفية بمدينة شبين الكوم بمستشفى الدرة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 14 و15 من شهر يونيو الجاري 2023 بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لافتا إلى أن القافلة تضم العديد من الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات مختلفة من مستشفيات السلام بالتجمع الخامس والعيون الدولي وهم «الدكتور أحمد الحوفي استشاري الجراحة العامة والأورام وجراحات المناظير، والدكتور أحمد ياسر استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير، والدكتور احمد شديد استشاري العظام والمفاصل، والدكتور رامي سليمان استشاري جراحة العظام وجراحة الكتف واليد، والدكتور وليد الشرقاوي استشاري القلب والدكتور نشوى علي، استشاري القلب، والدكتور سارة شلباية استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر، والدكتور إبراهيم إمام استشاري الباطنة العامة والجهاز الهضمي».

واشارت شركة الخدمات الطبية إلى أن القافلة تتم تحت إشراف الدكتورة غادة أحمد ماهر رئيس قطاع الجيزة، والدكتور ياسر محمد راشد رئيس قطاع المنصورة الطبي، والدكتور عادل عبد الفتاح مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد نوارة القائم بأعمال مدير الطب العلاجي، والمحاسب محمد المراكبي المدير المالي مسؤول إداري.