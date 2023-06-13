إقبال سياحي على رياضة الزومبا بشواطئ الغردقة.. «المصيف مش بحر وبس»

شهدت شواطيء الغردقة إقبالا كبيرا من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية على ممارسة رياضة الزومبا، وذلك ضمن برنامج ترفيهي على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن بهدف تحسين الحالة المزاجية، وإدخال السعادة والبهجة على السائحين.

الزومبا في شواطئ الغردقة

وقال علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إن رياضة الزومبا تحرص الفنادق على تنظيمها للسائحين على الشواطئ المفتوحة وحمامات السباحة، عبارة عن مجموعة من الرقصات الرياضية، وتعد من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشارا في العالم، وتلقى إعجاب وتوافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأكد أن السياح من مختلف الجنسيات يحرصون على المشاركة في رياضة الزومبا ضمن البرامج اليومية للفنادق على شواطئ الغردقة بمشاركة فرق الأنيميشن، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

الزومبا تحسن الحالة المزاجية

وأوضح إيهاب السيد، مدير عام إحدى الفنادق السياحية بالغردقة، أن رياضة الزومبا محببة لدى السياح، وتلقى إقبالا كبيرا خاصة من السيدات، وهي برامج ترفيهية ينصح بها الأطباء، لأنها تحسن الحالة النفسية والمزاج العام، وتقلل من الاكتئاب، حيث تعمل هذه الرياضة على تشجيع إفراز الدماغ لكميات جيدة من هرمون الإندورفين المسؤول عن هرمون السعادة.